Kreispolizeibehörde Borken / Gronau - Brand eines Wohnhauses

Gronau - Brand eines Wohnhauses

Gronau - Am 23.08.2018 gegen 22.48 Uhr geriet aus bislang ungeklärter Ursache ein Wohnhaus in Gronau auf der Brooker Gracht in Brand. Die Bewohner befanden sich zum Zeitpunkt der Brandentstehung nicht im Hause. Personen kamen nicht zu Schaden. Trotz der Löscharbeiten der Feuerwehr Gronau verbrannte nahezu das gesamte Dach- und Obergeschoss des Wohnhauses. Der Sachschaden dürfte sich auf ca. 450.000 Euro belaufen. Während der mehrstündigen Löscharbeiten wurde die Königstraße und die Brooker Gracht gesperrt. Die Brandstelle wurde beschlagnahmt, die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Leitstelle der Polizei Borken, Bernhard Weßing

OTS: Kreispolizeibehörde Borken newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/24843 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_24843.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken Pressestelle

Telefon: 02861-900-2222 http://www.polizei.nrw.de/borken/