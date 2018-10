Kreispolizeibehörde Borken / Gronau - Drogen an Bord / Ohne ...

Gronau - Drogen an Bord / Ohne Führerschein unterwegs

Gronau - Am Montagabend geriet eine 27-jährige Autofahrerin aus Oelde am Grenzübergang B54 in Gronau in eine Kontrolle des Zolls. Gegen 20.15 Uhr fanden die Beamten des Zolls im Fahrzeug eine geringe Menge Drogen. Die Polizei in Gronau wurde ebenfalls informiert, da sich herausstellte, dass die 27-jJährige zudem keinen Führerschein besitzt. Die hinzugerufenen Beamten untersagten der Frau aus Oelde die Weiterfahrt und leiteten ebenfalls ein Strafverfahren gegen sie ein.

