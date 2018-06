Kreispolizeibehörde Borken / Gronau - Durchs Dach in Geschäft ...

Gronau - Durchs Dach in Geschäft eingedrungen

Gronau - Erheblichen Sachschaden haben Unbekannte in einem Verbrauchermarkt an der Steinstraße in Gronau angerichtet. Der oder die Täter hatten sich zwischen Mittwoch, 21.15 Uhr, und Freitag, 06.00 Uhr, Zugang zu den Räumlichkeiten verschafften. Sie waren durch das Dach eingedrungen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Gronau: Tel. (02562) 9260.

OTS: Kreispolizeibehörde Borken newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/24843 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_24843.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken Thorsten Ohm Telefon: 02861-900 2204 http://www.polizei.nrw.de/borken/