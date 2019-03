Kreispolizeibehörde Borken / Gronau - Einbrecher hebelt Tür auf

Gronau - Einbrecher hebelt Tür auf

Gronau - Bargeld hat ein Unbekannter am Freitag bei einem Einbruch in Gronau erbeutet. Der Täter war gewaltsam in Wohnräume eines Hauses an der Von-Steuben-Straße eingedrungen, indem er eine Tür aufgehebelt hatte. Die Tat ereignete sich im Zeitraum zwischen 16.00 Uhr und 19.00 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Gronau: Tel. (02562) 9260.

