Kreispolizeibehörde Borken / Gronau - Einbruch in ...

Gronau - Einbruch in Mehrfamilienhaus scheitert

Gronau - Gescheitert sind unbekannte Täter in der Nacht zum Freitag bei einem versuchten Einbruch in Gronau: Sie hatten vergeblich versucht die Haustür eines Mehrfamilienhauses an der Straße "Auf der Sunhaar" aufzuhebeln. Die Tat ereignete sich in der Zeit von Donnerstag, 21.00 Uhr, bis Freitag 08.00 Uhr. Der Sachschaden wird auf circa 150 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau: Tel. (02562) 9260.

