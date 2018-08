Kreispolizeibehörde Borken / Gronau - Einbruch in Fotostudio

Gronau - Einbruch in Fotostudio

Gronau - Fünf Rechner und Bargeld entwendeten unbekannter Täter in der Zeit von Samstag, 19.00 Uhr, bis Sonntag, 11.00 Uhr aus einem Fotostudio an der Straße "Alter Postweg" in Gronau. Die Täter hebelten zuvor die Eingangstür auf, um sich Zugang zum Fotostudio zu verschaffen. Dabei richteten sie einen Sachschaden von circa 200 Euro an. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau: Tel. (02562) 9260.

