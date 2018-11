Kreispolizeibehörde Borken / Gronau - Einbruch in Gaststätte

Gronau - Einbruch in Gaststätte

Gronau - Bargeld sowie ein silberfarbenes Smartphone (Huawei, TRT-LX1) erbeuteten unbekannte Einbrecher am Sonntag aus einer Gaststätte am Amtsvennweg in Gronau. Um in das Gebäude zu gelangen, hatten sie zwischen 1 und 11 Uhr ein Fenster aufgehebelt. Hinweise erbittet die Kripo Gronau unter der Rufnummer 02562 9260.

