Kreispolizeibehörde Borken / Gronau - Einbruch in Wohnung

Gronau - Einbruch in Wohnung

Gronau - Schmuck und Bargeld erbeuteten unbekannte Täter am Samstag aus einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Zollstraße in Gronau: Um in die Wohnung einzudringen, hatten die Täter die Eingangstür aufgehebelt. Der Gesamtschaden wird auf über 2.300 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau: Tel. (02562) 9260.

