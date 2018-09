Kreispolizeibehörde Borken / Gronau - Einbrüche in Werkstätten

Gronau - Einbrüche in Werkstätten

Gronau - In der Nacht zum Samstag kam es in Gronau zu zwei Einbrüchen in Werkstätten:

1. Wankelstraße, Fenster aufgehebelt, Beute: Bargeld und zehn Pakete Kaffeepulver

2. Benzstraße, Fenster aufgehebelt, Beute: Bargeld

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (02562-9260).

