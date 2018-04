Kreispolizeibehörde Borken / Gronau-Epe - 53-Jähriger stirbt ...

Gronau-Epe - 53-Jähriger stirbt nach Arbeitsunfall

Gronau-Epe - (dm) Am Samstagnachmittag erlag ein 53-Jähriger Schöppinger seinen schweren Verletzungen, die er sich tags zuvor bei einem Sturz zugezogen hatte.

Am Freitag (20.04.2018) hatte der Mann aus Schöppingen Reinigungsarbeiten auf einem Scheunendach am Kottiger Hook in Gronau-Epe durchgeführt. Gegen 14.40 Uhr brach er durch eine Plexiglasscheibe im Dach und stürzte etwa fünf Meter tief. Hierbei erlitt er lebensgefährliche Verletzungen.

Rettungskräfte hatten den Mann aus Schöppingen mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen.

