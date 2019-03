Kreispolizeibehörde Borken / Gronau-Epe - Motorroller gestohlen

Gronau-Epe - Motorroller gestohlen

Gronau-Epe - Am Mittwoch wurde zwischen 07.10 Uhr und 13.30 Uhr ein auf der Straße Zum Bahnhof abgestellter schwarzer Motorroller (Peugeot Kisbee) gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (02562-9260).

