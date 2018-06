Kreispolizeibehörde Borken / Gronau - Fahrraddiebe bedrohen Opfer

Gronau - Fahrraddiebe bedrohen Opfer

Gronau - Im Polizeigewahrsam endete für zwei junge Männer das, was in der Nacht zu Donnerstag mit einem Fahrraddiebstahl begonnen hatte und in einen bewaffneten Raub mündete. Ein 51-jähriger Gronauer hatte drei zunächst unbekannte Männer gegen 00.30 Uhr auf frischer Tat dabei ertappt, als sie sein verschlossenes Fahrrad stehlen wollten. Er folgte ihnen mit dem Rad eines Freundes. Der 51-Jährige konnte die Diebe auf der Sparenbergstraße stellen, sah sich aber plötzlich durch gezückte Stichwaffen bedroht. Die Täter ließen nun das noch verschlossene Rad zurück, schnappten sich stattdessen das Rad des Freundes und flüchteten weiter. Polizeibeamte konnten wenig später im Rahmen einer Nahbereichsfahndung zwei Tatverdächtige ausmachen, die ein Damenrad mitführten. Die Beamten nahmen den 23-jährigen Gronauer und ein 18-jährigen Lengericher fest und brachten sie zur Polizeiwache Gronau. Die weiteren Ermittlungen laufen.

