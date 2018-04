Kreispolizeibehörde Borken / Gronau - Gestohlenes Motorrad ...

Gronau - Gestohlenes Motorrad wieder aufgefunden

Gronau - Am 28.3.18 berichteten wir über den Diebstahl eines Motorrades, welches in der Zeit vom 13.03 - 25.03.18 aus einer Tiefgarage an der Wallstraße gestohlen worden war.

Das aufgebrochene Motorrad wurde zwischenzeitlich in der Tiefgarage der ehemaligen Hertie-Filiale aufgefunden und befindet sich wieder beim Geschädigten.

