Kreispolizeibehörde Borken / Gronau - Gezahlt statt gewonnen

Gronau - Gezahlt statt gewonnen

Gronau - Aus dem versprochenen Gewinn wurde nichts. Stattdessen blieb eine 46 Jahre alte Gronauerin auf den Kosten für Steam-Karten sitzen: Ein unbekannter Anrufer hatte ihr am Donnerstag am Telefon vorgegaukelt, sie müsse diese erwerben und die Nummern durchgeben, um ihre Preissumme erhalten zu können. Die Frau folgte der Aufforderung - sie selbst erhielt jedoch nichts. Die Polizei warnt: Lassen Sie sich nicht am Telefon auf unseriöse Gewinnversprechen ein! Geben Sie niemals Geld aus, um einen vermeintlichen Gewinn anzufordern. Beenden Sie das Telefonat und verständigen Sie die Polizei.

OTS: Kreispolizeibehörde Borken newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/24843 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_24843.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken Thorsten Ohm Telefon: 02861-900 2204 http://www.polizei.nrw.de/borken/