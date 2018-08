Kreispolizeibehörde Borken / Gronau - Handtasche gestohlen / ...

Gronau - Handtasche gestohlen / Polizei sucht Zeugen

Gronau - Einer 78 Jahre alten Frau wurde am Donnerstagvormittag auf einem Parkplatz die Handtasche gestohlen. Gegen 10.50 Uhr hielt sich die Frau auf einem Parkplatz am Alfred-Dragstra-Platz in Gronau auf. Ein bisher unbekannter Fahrradfahrer näherte sich von hinten und entriss der Dame im Vorbeifahren die Handtasche. Anschließend fuhr er weiter in Richtung stadtauswärts auf der Gildehauser Straße.

Die Geschädigte blieb unverletzt und beschreibt den Dieb wie folgt: Männlich - circa 180 cm groß - circa 25-30 Jahre alt - schwarze Haare - vermutlich südländische Abstammung. Er war mit einem grauen Sweatshirt und dunkler Hose bekleidet. Bei dem Fahrrad handelt es sich nach Aussage der Geschädigten um ein Trekkingrad.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kripo in Gronau unter der Telefonnummer 02562 / 9260 zu melden.

