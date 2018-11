Kreispolizeibehörde Borken / Gronau - Kind angefahren/Polizei ...

Gronau - Kind angefahren/Polizei sucht nach Autofahrerin

Gronau - Ein 11-jähriges Mädchen aus Gronau wurde am Mittwochmorgen auf dem Weg zur Schule an der Kreuzung Gildehauser Damm / Laurenzstraße gegen 07.45 Uhr von einem Auto erfasst und leicht verletzt. Die Autofahrerin, die das Kind auf dem Fahrrad bei einem Abbiegevorgang übersehen hatte, war ausgestiegen und hatte sich bei der 11-Jährigen informiert, ob diese verletzt sei. Als das Kind ihr gegenüber angab, dass alles in Ordnung sei, schaute sie noch nach Schäden am Fahrrad und am Auto, konnte jedoch wohl nichts feststellen. Beide setzten ihre Fahrt anschließend fort. Tatsächlich jedoch wurde die 11-Jährige leicht verletzt.

Die noch unbekannte Frau hatte mit ihrem Auto den Gildehauser Damm von der Agathastraße aus kommend in Richtung der Kreuzung Gildehauser Damm / Laurenzstraße befahren. Hier bog sie nach rechts in die Laurenzstraße ab und übersah dabei die 11-Jährige, die mit ihrem Fahrrad den Radweg am Gildehauser Damm in gleiche Richtung befahren hatte und weiter geradeaus fahren wollte. Nach Angaben von Zeugen soll es sich bei dem Fahrzeug um einen schwarzen BMW X5 gehandelt haben. Das Kennzeichen habe mit BOR - X 5??? begonnen. Die Polizei bittet nun Zeugen und insbesondere die Unfallfahrerin, sich beim Verkehrskommissariat Ahaus unter der Rufnummer 02561 9260 zu melden.

