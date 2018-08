Kreispolizeibehörde Borken / Gronau - Lindenberg-Statue lag im ...

Gronau - Lindenberg-Statue lag im Gebüsch

Gronau - Wieder aufgefunden hat sich allem Anschein nach am Mittwoch in Gronau die Udo-Lindenberg-Statue, die im Juli von einem Kreisverkehr in der Stadt entwendet worden war. Die Statue fand sich in einem Gebüsch an der Grünstiege nahe einem Verbrauchermarkt. Wie sie dorthin gelangt ist und wo sie sich seit ihrem Diebstahl befunden hat, ist noch nicht bekannt. Die Staue sollte noch am Dienstagnachmittag geborgen werden.

