Kreispolizeibehörde Borken / Gronau - Mann verletzt Jungen mit ...

Gronau - Mann verletzt Jungen mit Flasche

Gronau - Erst beleidigten sie sich im Streit, dann kam es zu einer Körperverletzung: Mit einer zerbrochenen Weinflasche verletzte ein offensichtlich alkoholisierter Mann einen 15-Jährigen leicht. Die Tat ereignete sich am Montag gegen 11.05 Uhr an der Pfarrer-Reukes-Straße in Gronau. Der Täter flüchtete in Richtung Innenstadt. Zeugen werden gebeten, Hinweise an die Kripo in Gronau zu geben: Tel. 02562-9260.

