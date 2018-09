Kreispolizeibehörde Borken / Gronau - Nach Unfall falsche ...

Gronau - Nach Unfall falsche Handynummer angegeben

Gronau - Am Montag befuhr eine 16-jährige Radfahrerin gegen 15.45 Uhr den Radweg der Ochtruper Straße in Richtung Gildehauser Straße. In Höhe einer Imbissstube stand ein grauer Pkw auf dem Parkstreifen. Als sich die 16-Jährige in Höhe dieses Pkws befand, wurde dessen Beifahrertür geöffnet. Die Jugendliche konnte nicht mehr ausweichen, fuhr gegen die Beifahrertür und stürzte. Nachfolgende Schüler stürzten im Anschluss über die am Boden liegende 16-Jährige, die sich bei dem Sturz leicht verletzt hatte.

Die Autotür hatte ein mit einer grauen Jacke bekleidetes Mädchen geöffnet. Die Fahrzeugführerin kam kurze Zeit später hinzu und tauschte mit der 16-Jährigen die Mobilfunknummern aus. Zu einem Austausch der Personalien kam es nicht, auch das Autokennzeichen ist noch nicht bekannt.

Augenscheinlich hat die Frau eine falsche Telefonnummer angegeben, was sich bei einem Anruf im Beisein der Polizei herausstellte. Einen Anruf auf ihrem Handy hat die 16-Jährige ebenfalls noch nicht erhalten.

Zeugen werden gebeten, sich an das Verkehrskommissariat (02562-9260) zu wenden.

