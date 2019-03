Kreispolizeibehörde Borken / Gronau - Ohne Fahrerlaubnis ...

Gronau - Ohne Fahrerlaubnis unterwegsGronau

Gronau - Führerschein Fehlanzeige: Ohne Fahrerlaubnis unterwegs war am Montag ein Autofahrer, den das Grenzüberschreitende Polizeiteam (GPT) gegen 20.30 Uhr auf der Losserstraße in Gronau kontrollierte. Der polnische Staatsbürger gab an, im Besitz einer polnischen Fahrerlaubnis zu sein und den Führerschein nicht bei sich zu haben. Der 31-Jährige konnte diesen jedoch auch an seiner Wohnanschrift in Gronau nicht vorlegen. Ermittlungen bei den polnischen Behörden ergaben, dass der Mann keinen polnischen Führerschein besitzt. Die Beamten fertigten eine Anzeige und untersagten die Weiterfahrt.

Das grenzüberschreitende Polizeiteam (GPT) ist ein Zusammenschluss zwischen der Koninklijken Marechaussee (NL), der Politie-Eenheid Oost-Nederland (NL), der Bundespolizeidirektion Hannover, der Polizeidirektion Osnabrück (Niedersachsen) und der Kreispolizeibehörde Borken (Nordrhein-Westfalen). Das Team führt im deutsch-niederländischen Grenzraum gemeinsame Streifen zur Bekämpfung grenzüberschreitender Delikte wie Schleusungskriminalität, Menschenhandel, Dokumentenkriminalität, Drogenhandel, Geldwäsche und der Kfz-Kriminalität durch.

