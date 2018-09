Kreispolizeibehörde Borken / Gronau - Radfahrer stoßen zusammen

Gronau - Radfahrer stoßen zusammen

Gronau - Erst wollte er noch mit zur Polizei. Doch dann überlegte es sich ein Unfallbeteiligter am Montag in Gronau anders. Dort waren gegen 14.30 Uhr auf der Neustraße zwei Radfahrer zusammengestoßen: Ein 14-jähriger Gronauer war dort mit seinem Zweirad unterwegs, als sich in Höhe einer Drogerie von links ein anderer Radfahrer plötzlich näherte und mit dem Jungen kollidierte. Beide einigten sich zunächst darauf, die Polizeiwache aufzusuchen. Auf dem Weg dorthin entfernte er sich jedoch - vorher gab er allerdings noch einen falschen Namen an. Die Polizei bittet Zeugen, sich beim Verkehrskommissariat in Ahaus zu melden: Tel. (02561) 9260.

