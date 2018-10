Kreispolizeibehörde Borken / Gronau - Radfahrer stoßen zusammen

Gronau - Radfahrer stoßen zusammen

Gronau - Leichte Verletzungen hat ein 27-jähriger Radfahrer am Freitag bei einem Unfall in Gronau erlitten. Er befuhr gegen 12.30 Uhr die Unterführung am Bahnhof, als er in einer Kurve mit einer entgegenkommenden 30-jährigen Radfahrerin aus Gronau mit ihm zusammenstieß. Ein Rettungswagen brachte den Gronauer ins Krankenhaus.

