Kreispolizeibehörde Borken / Gronau - Renitenter Ladendieb

Gronau - Renitenter Ladendieb

Gronau - Mit einem Schälmesser hat am Donnerstag in Gronau ein Ladendieb eine Zeugin seiner Tat bedroht. Der 27-Jährige war gegen 14.30 Uhr aufgefallen, als er in einem Verbrauchermarkt an der Königstraße ein Päckchen Tabak in seine Jacke steckte und den Laden verlassen wollte. Eine 24-jährige Mitarbeiterin des Verbrauchermarktes sprach ihn an, ohne dass der Mann reagierte. Sie folgte ihm auf den Parkplatz, wo der Steinfurter ihr gegenüber eine Drohgebärde machte. Die Gronauerin folgte ihm dennoch. Als sie ihn auf der Königstraße erneut anhielt, habe er ihr ein Schälmesser mit orangefarbenem Griff entgegengehalten und seine Flucht fortgesetzt, berichtete die Frau. Ein weiterer Zeuge folgte dem Flüchtenden. Inzwischen verständigte Polizeibeamte konnten den Mann schließlich auf der Rubensstraße antreffen; das Messer und den Tabak hatte er nicht mehr bei sich. Die Beamten brachten ihn zur Polizeiwache.

