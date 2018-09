Kreispolizeibehörde Borken / Gronau - Taxifahrer angegriffen

Gronau - Taxifahrer angegriffen

Gronau - (mh) Am Samstagmorgen stiegen vier bisher unbekannte Täter im Alter zwischen 20 bis 25 Jahren in Osnabrück in ein Taxi und ließen sich zur Enscheder Straße/Neustraße nach Gronau bringen. Als der Taxifahrer dort gegen 06:00 Uhr stoppte erhielt er vom Fahrgast auf dem Beifahrer einen Schlag auf den Kopf. Gleichzeitig sprangen alle Fahrgäste aus dem Fahrzeug und flüchteten in verschiedene Richtungen. Der Taxifahrer erlitt leichte Verletzungen. Nach seinen Angaben sprachen alle Fahrgäste deutsch. Ein mit russischem Akzent sprechender Fahrgast trug eine weiße Cargohose und ein blaues T-Shirt. Der Täter auf dem Beifahrer war mit einer grauen Jacke und einer schwarzen Jeanshose bekleidet.

Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (Telefon 02562 / 926-0).

OTS: Kreispolizeibehörde Borken newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/24843 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_24843.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken Pressestelle Markus Hüls Telefon: 02861-900-2203 http://www.polizei.nrw.de/borken/