Kreispolizeibehörde Borken / Gronau - THC-Öl und Marihuana ...

Gronau - THC-Öl und Marihuana sichergestellt

Gronau - Mit Drogen an Bord haben Beamte des Grenzüberschreitenden Polizeiteams am Freitag einen 19 Jahre alten Autofahrer aus Ochtrup in Gronau erwischt. Sie hatten ihn gegen 18.30 Uhr kontrolliert, als er auf der Losserstraße aus den Niederlanden zurück nach Deutschland gefahren war. Im Fahrzeug fand sich eine Flasche mit Öl des Cannabis-Wirkstoffs THC und Marihuana. Die Beamten stellten die Drogen sicher und fertigten eine Anzeige.

Das grenzüberschreitende Polizeiteam (GPT) ist ein Zusammenschluss zwischen der Koninklijken Marechaussee (NL), der Politieeenheid Oost-Nederland (NL), der Bundespolizeidirektion Hannover, der Polizeidirektion Osnabrück (Niedersachsen) und der Kreispolizeibehörde Borken (Nordrhein-Westfalen). Das Team führt im deutsch-niederländischen Grenzraum gemeinsame Streifen zur Bekämpfung grenzüberschreitender Delikte wie Schleusungskriminalität, Menschenhandel, Dokumentenkriminalität, Drogenhandel, Geldwäsche und der Kfz-Kriminalität durch.

