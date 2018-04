Kreispolizeibehörde Borken / Gronau - Trickbetrüger scheitert

Gronau - Trickbetrüger scheitert

Gronau - Mit einer perfiden Masche hat ein Gauner versucht, einer Gronauerin Geld zu entlocken: Der Unbekannte meldete sich am Freitag telefonisch gegen 09.10 Uhr bei der 48-Jährigen. Der Gauner wollte psychologischen Druck erzeugen: 14.400 Euro müsse die Frau bezahlen, wenn sie eine Strafverfolgung durch die Staatsanwaltschaft vermeiden wolle. Dabei gehe es um eine Forderung der Deutschen Bank: Die Frau habe im Jahr 2015 telefonisch an einem Lottospiel teilgenommen, behauptete der Mann. Die Gronauerin tat das einzig Richtige: Sie ging nicht auf die Forderung ein und setzte sich stattdessen mit der Polizei in Verbindung.

