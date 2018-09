Kreispolizeibehörde Borken / Gronau - Überraschter Täter lässt ...

Gronau - Überraschter Täter lässt Diebesgut zurück

Gronau - Seine Beute zurückgelassen hat ein unbekannter Täter nach einem Kellereinbruch in Gronau - und gleichzeitig Gegenstände, von denen sich die Kriminalpolizei nun wichtige Hinweise erhofft. Das Geschehen hatte sich am Dienstag, 4. September, in einem Mehrfamilienhaus am Heerweg in Gronau abgespielt. Ein Bewohner des Hauses hatte gegen 05.50 Uhr den Keller aufgesucht und entdeckt, dass dort offensichtlich ein Einbrecher am Werk gewesen war. Der Zeuge entdeckte den mutmaßlichen Täter noch vor dem Haus, als dieser auf einem Fahrrad flüchten wollte. Er konnte ihn stellen, doch der Täter flüchtete nun zu Fuß weiter. Das Rad ließ er zurück - es stellte sich als gestohlen heraus. Sicherstellen ließen sich auch drei Taschen, Handschuhe, entwendetes Leergut und eine Trinkflasche. In den Taschen befand sich augenscheinlich Tatwerkzeug und Diebesgut aus früheren Einbrüchen. Entsprechendes Bildmaterial ist dieser Pressemeldung zugeordnet und abrufbar. Der Täter wird wie folgt beschrieben: etwa 20 bis 25 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß, schlank, dunkle Haare und dunkle Kleidung. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02562) 9260.

