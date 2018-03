Kreispolizeibehörde Borken / Gronau - Unfall auf der Eper Straße

Gronau - Unfall auf der Eper Straße

Gronau - (mh) Am Freitagabend befuhr gegen 19:10 Uhr ein 62-jähriger Autofahrer aus Gronau die Eper Straße aus Richtung Gronau kommend in Richtung Epe. Beim Linksabbiegen in die Straße "An der Eßseite" übersieht er eine entgegenkommende 24-jährige Autofahrerin aus Gronau. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge erheblich beschädigt und sind nicht mehr fahrbereit. Abschleppwagen sorgten für deren Abtransport. Der Schaden wird auf 16.000 Euro geschätzt.

OTS: Kreispolizeibehörde Borken newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/24843 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_24843.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken Pressestelle Markus Hüls Telefon: 02861-900-2203 http://www.polizei.nrw.de/borken/