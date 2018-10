Kreispolizeibehörde Borken / Gronau - Unfallflucht an der ...

Gronau - Unfallflucht an der Zollstraße

Gronau - Einen weißen BMW beschädigte am Montag ein noch unbekannter Fahrzeugführer in Gronau auf der Zollstraße. Zwischen 08.30 und 18.45 Uhr hatte der Wagen auf einem Parkplatz zwischen Bahnhof und LAGA-Gelände gestanden. Erst zuhause stellten die Eigentümer die Beschädigungen an der hinteren Stoßstange fest. Der Verursacher hatte weder am Unfallort gewartet, noch die Polizei informiert. Der Schaden wird auf 2.000 Euro geschätzt.

Das zuständige Verkehrskommissariat in Ahaus (Tel.: 02561 9260) sucht nun Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können.

OTS: Kreispolizeibehörde Borken newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/24843 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_24843.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken Pressestelle Danièl Maltese Telefon: 02861-9002222 http://www.polizei.nrw.de/borken/