Kreispolizeibehörde Borken / Gronau - Unfallflucht auf Parkplatz

Gronau - Unfallflucht auf Parkplatz

Gronau - Am Freitag hatte ein unbekannter Fahrzeugführer zwischen 9 und 10.05 Uhr auf einem Parkplatz am Berliner Platz an der Enscheder Straße vermutlich beim Ausparken einen Unfall verursacht und war anschließend weggefahren, ohne sich um eine Schadenregulierung zu kümmern. Beschädigte wurde ein blauer VW Passat im hinteren rechten Bereich. Das Schaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Ahaus (02561-9260).

