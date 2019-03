Kreispolizeibehörde Borken / Gronau - Verdächtige werfen mit ...

Gronau - Verdächtige werfen mit Steinen

Gronau - Am Donnerstag beobachteten zwei Zeuginnen zwei Männer, die sich gegen 20.45 Uhr auf der Neustraße an der Eingangstür einer Bäckereifiliale zu schaffen machten. Als die Verdächtigen die Zeuginnen bemerkten, ließen sie von ihrem Vorhaben ab, bewarfen die Zeuginnen mit Steinen (ohne diese zu treffen) und flüchteten in Richtung Enscheder Straße. An der Eingangstür wurden Hebelmarken festgestellt.

Täterbeschreibungen:

1. Ca. 30 bis 35 Jahre alt, ca. 170 cm groß, kräftige Statur, schwarze Haare, dunkle Kleidung, ungepflegte Erscheinung.

2. Ca. 20 bis 25 Jahre alt, ca. 180 cm groß, schlank, dunkle Kleidung

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (02562-9260).

