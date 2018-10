Kreispolizeibehörde Borken / Gronau - Wagen beschädigt

Gronau - Wagen beschädigt

Gronau - Einen Sachschaden von circa 1.000 Euro hat ein Unbekannter in Gronau hinterlassen. Er beschädigte in der Nacht zum Mittwoch einen schwarzen Seat, der an der Pfarrer-Reukes-Straße gestanden hatte. Der Verursacher entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

