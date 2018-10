Kreispolizeibehörde Borken / Gronau - Wohnungseinbruch: ...

Gronau - Wohnungseinbruch: Bewohner trifft auf Einbrecher

Gronau - Am Sonntagmorgen traf ein Anwohner eines Einfamilienhauses auf der Losserstraße gegen 06.35 Uhr im Obergeschoss auf einen fremden Mann, der in das Haus eingedrungen und dabei war, nach Diebesgut zu suchen. Es kam zu einer Rangelei, nach welcher dem Täter schlussendlich die Flucht gelang. Er floh mit einem Mountainbike in Richtung Stadtmitte. Aus dem Haus hatte der Unbekannte Bargeld erbeutet.

Er konnte wie folgt beschrieben werden: Etwa 175 cm groß; dunkle Augen/Augenbrauen; bekleidet mit: grüner Winterjacke mit Kapuze; schwarzer Schal. Hinweise erbittet die Kripo Gronau unter der Rufnummer 02562 9260.

