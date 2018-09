Kreispolizeibehörde Borken / Gronau - Zeugen verfolgen Ladendieb

Gronau - Zeugen verfolgen Ladendieb

Gronau - Die Beute konnten die Zeugen ihm noch entreißen, dann flüchtete er: Am Dienstagabend, gegen 20.45 Uhr, erwischte ein Zeuge einen Ladendieb in einem Verbrauchermarkt an der Ochtruper Straße in Gronau. Als er ihn ansprach, verließ der Dieb den Laden und flüchtete. Zwei Zeugen konnten ihn einholen und kurzzeitig zu Boden bringen. Er wehrte sich mit Händen und Füßen. Die Zeugen konnten dem Dieb die Beute abnehmen, bevor er sich losriss und in Richtung Innenstadt flüchtete. Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, circa 180-184 cm groß, vermutlich osteuropäische Herkunft. Er war laut Zeugenaussagen mit einer schwarzen Jacke bekleidet, auf der sich ein auffälliger Sticker "Grolsch" befindet. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Gronau: Tel. 02562 9260.

OTS: Kreispolizeibehörde Borken newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/24843 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_24843.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken Pressestelle Eileen Wübbeling http://www.polizei.nrw.de/borken/