Kreispolizeibehörde Borken / Gronau - Zwei Pkws stoßen auf ...

Gronau - Zwei Pkws stoßen auf Parkplatz zusammen

Gronau - Zusammengestoßen sind am Dienstagabend, gegen 21.10 Uhr, zwei Pkw auf dem Parkplatz "Big Apple" an der Enscheder Straße in Gronau. Der Unfallhergang ist schwer herzustellen, da die beteiligte Niederländerin der deutschen Sprache kaum mächtig war. Der Sachschaden wird auf circa 3.000 Euro geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

