Kreispolizeibehörde Borken / Groß Reken - Korrektur/Ergänzung ...

Groß Reken - Korrektur/Ergänzung zu "Unfallverursacher stand unter Alkoholeinfluss"

Groß Reken - Wir berichteten am Montag über einen Verkehrsunfall, der sich am Sonntagabend auf der Straße Mühlenberg ereignet hatte. Die Information über den Sachschaden war in der 1. Pressemeldung nicht korrekt. Die Schadenshöhe an dem abgestellten Pkw wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt.

Der 17-Jährige stand nicht nur unter Alkoholeinfluss, er hatte während der Fahrt auch sein Mobiltelefon benutzt.

