Kreispolizeibehörde Borken / Heek - Abfalleimer gerät in Brand

Heek - Abfalleimer gerät in Brand

Heek - Ein brennender Mülleimer hat in der Nacht zum Sonntag zu einem Einsatz der Feuerwehr in Heek-Nienborg gesorgt. Der Abfallbehälter war gegen 03.00 Uhr aus zunächst ungeklärter Ursache in der Küche eines Wohnhauses am Schäpersgraben in Brand geraten. Kräfte der Feuerwehr Heek-Nienborg löschten die Flammen. Zwei Bewohner, ein 58-Jähriger und eine 56-Jährige, kamen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung vorsorglich ins Krankenhaus.

