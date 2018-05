Kreispolizeibehörde Borken / Heek - Autofahrer fährt gegen ...

Heek - Autofahrer fährt gegen Laterne und flüchtet

Heek - Am Samstagabend fuhr der Fahrer eines silberfarbenen Ford Fiesta gegen 22.30 Uhr in der Kämpensiedlung gegen einen Laternenmast und flüchtete trotz des angerichteten Schadens in einer Höhe von ca. 1.700 Euro. Ein Zeuge hatte dies beobachtet und die Polizei informiert. Der Ford Fiesta wurde bereits gefunden - die Ermittlungen zum Fahrer dauern noch an.

