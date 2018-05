Kreispolizeibehörde Borken / Heek-Nienborg - Unter ...

Heek-Nienborg - Unter Drogeneinfluss am Steuer

Heek-Nienborg - Polizeibeamte kontrollierten am Sonntag gegen 02.05 Uhr auf der Hauptstraße in Heek-Nienborg einen 26-jährigen Autofahrer aus Bielefeld. Ein Drogentest bestätigte den Verdacht der Beamten - der 26-Jährige stand offenbar unter Drogeneinfluss (Marihuana). Er muss nun mit einem Bußgeldverfahren rechnen. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und in Arzt entnahm ihm eine Blutprobe, um den Drogenkonsum exakt nachweisen zu können.

