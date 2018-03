Kreispolizeibehörde Borken / Heek - Unfallflucht am Volmers Kamp

Heek - Unfallflucht am Volmers Kamp

Heek - (mh) In der Zeit von Donnerstag, 14:00 Uhr, bis Freitag, 08:30 Uhr, beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer einen roten Mitsubishi 300 GT. Der Wagen hatte am Straßenrand des Volmers Kamp in Höhe Hausnummer 27 geparkt. Es entstand ein Sachschaden in einer Höhe von etwa 2.000 Euro. Der Verursacher hatte sich entfernt, ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein.

Die Polizei bittet Zeugen, sich beim Verkehrskommissariat in Ahaus (Telefon 02561 / 926-0) zu melden.

