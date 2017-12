Kreispolizeibehörde Borken / Heiden - Altpapier auf Schulhof ...

Heiden - Altpapier auf Schulhof angezündet

Heiden - (fr) Am Samstag wurde ein Zeuge gegen 17.30 Uhr auf drei bis vier Jugendliche aufmerksam, die in der Nähe des Schulgebäudes eine größere Menge Altpapier entzündeten und davon rannten. Der Zeuge informierte die Feuerwehr, die den Brand löschte und ein Übergreife des Feuers auf das Schulgebäude verhinderte. Hinweise zu den Tätern bitte an die Kripo in Borken (02861-9000).

