Kreispolizeibehörde Borken / Heiden - Einbruch in Büroräume

Heiden - Einbruch in Büroräume

Heiden - Eine Geldkassette mit Bargeld entwendeten bisher unbekannte Täter am Wochenende aus Büroräumen einer Firma an der Schultze-Delitsch-Straße in Heiden: In der Zeit von Samstag, 12.00 Uhr, bis Montag, 07.00 Uhr verschafften sie sich auf bisher unbekannte Art und Weise Zugang und durchsuchten mehrere Büroräume. Dabei brachen sie mehrere verschlossene Türen auf, hebelten Schränke auf und durchsuchten diese. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 4.100 Euro. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken. Tel.: (02861-9000).

OTS: Kreispolizeibehörde Borken newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/24843 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_24843.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken Pressestelle Eileen Wübbeling http://www.polizei.nrw.de/borken/