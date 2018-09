Kreispolizeibehörde Borken / Heiden - Instrumente gestohlen

Heiden - Instrumente gestohlen

Heiden - Gitarren und Verstärker haben Unbekannte bei einem Einbruch in Heiden erbeutet. Die Täter waren in die Räume der Musikschule im Begegnungszentrum an der Velener Straße eingedrungen. Die Tat ereignete sich im Zeitraum zwischen Donnerstag, 18.30 Uhr, und Sonntag, 07.15 Uhr. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

