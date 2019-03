Kreispolizeibehörde Borken / Heiden - Ladendiebin flüchtet

Heiden - Ladendiebin flüchtet

Heiden - Leichte Verletzungen davongetragen hat eine 63 Jahre alte Mitarbeiterin eines Verbrauchermarktes in Heiden am Samstag durch eine Ladendiebin: Zu der Auseinandersetzung mit ihr war es gekommen, als die Angestellte gegen 20.50 Uhr eine Tasche mit Diebesgut an sich nehmen wollte. Die Ladendiebin entriss ihr diese und flüchtete. Mehrere Zeugen verfolgten die 34-Jährige; herbeigerufene Polizeibeamte konnten sie schließlich stellen. Ein Arzt entnahm der alkoholisierten Velenerin eine Blutprobe.

OTS: Kreispolizeibehörde Borken newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/24843 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_24843.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken Thorsten Ohm Telefon: 02861-900 2204 http://www.polizei.nrw.de/borken/