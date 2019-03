Kreispolizeibehörde Borken / Heiden - Priester sammelt Spenden

Heiden - "Priester" sammelt Spenden

Heiden - Als Priester stellte sich ein Unbekannter vor, der am Dienstag in Heiden eine Seniorin an ihrer Haustür an der Hospitalstraße um eine Spende für seine indische Heimatgemeinde bat. Im Gespräch zeigte er sich gut informiert über die Heidener Kirchengemeinde. Dabei behauptete der Unbekannte, in Absprache mit dem Pfarrer der örtlichen Gemeinde zu handeln. Es gelang dem Mann, die Frau zu einer Spende zu bewegen. Bei mehreren anderen Angesprochenen scheiterte er allerdings. Beschreibung: indisches Aussehen, 40 bis 50 Jahre alt, 1.70 Meter groß, untersetzte Figur, schwarze Priesterkleidung, sprach gutes Deutsch mit Akzent. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

OTS: Kreispolizeibehörde Borken newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/24843 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_24843.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken Thorsten Ohm Telefon: 02861-900 2204 http://www.polizei.nrw.de/borken/