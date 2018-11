Kreispolizeibehörde Borken / Isselburg - Drogen im Straßenverkehr

Isselburg - Drogen im Straßenverkehr

Isselburg - Am Donnerstagabend beobachtete eine Funkstreife ein Auto auf der Bundesstraße 67 in Höhe Isselburg, das in starken Schlangenlinien vor ihnen herfuhr. Gegen 22.40 Uhr hielten sie das Auto in Höhe Dierteweg an und kontrollierten den Fahrer. Nach einem Drogentest vor Ort stand fest: Der 34-jährige Fahrer aus Kalkar stand unter dem Einfluss von Amphetaminen. Er musste die Beamten begleiten, um auf der Wache eine Blutprobe abzugeben. Ihm wurde die Weiterfahrt bis zu seiner vollständigen Ausnüchterung untersagt. Ein entsprechendes Bußgeldverfahren leiteten die Polizisten ein.

