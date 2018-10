Kreispolizeibehörde Borken / Isselburg - Einbrecher hatten es ...

Isselburg - Einbrecher hatten es auf Mercedes GLC abgesehen

Isselburg - In der Nacht zum Freitag drangen Einbrecher zwischen 01:30 und 06.30 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Straße Mövesfeld ein. Der oder die Täter fanden den Schlüssel des vor dem Haus stehenden weißen Pkw Mercedes GLC mit MK-Kennzeichen und entwendeten das Fahrzeug. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871-2990).

OTS: Kreispolizeibehörde Borken newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/24843 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_24843.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken Pressestelle Frank Rentmeister Telefon: 02861-900-2200 http://www.polizei.nrw.de/borken/