Kreispolizeibehörde Borken / Isselburg - Einbruch in Vereinsräume

Isselburg - Einbruch in Vereinsräume

Isselburg - Einen Aufsitzmäher haben Unbekannte in Isselburg erbeutet. Die Täter hebelten das Tor zu einem Vereinsgelände an der Straße Am Fenn auf. Dort verschafften sie sich Zugang zu Garagen und einem Imbisswagen. Dabei richteten sie einigen Sachschaden an und flüchteten schließlich mit ihrer Beute. Die Tat ereignete sich im Zeitraum zwischen Mittwoch, 21.45 Uhr, und Donnerstag, 15.00 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

