Kreispolizeibehörde Borken / Isselburg - Fahrerflucht mit Lkw

Isselburg - Fahrerflucht mit Lkw

Isselburg - Einen Schaden von 1.300 Euro verursachte eine 69-jährige Autofahrerin am Freitagmittag auf der Gendringer Straße in Bocholt. Nach ihren Angaben habe sie die Gendringer Straße in Richtung Ortsmitte Anholt befahren, als ihr an einer Engstelle ein Lkw entgegengekommen sei. Der Lkw sei vom Firmengelände "Trox" aus auf die Gendringer Straße eingebogen. Um einen Frontalzusammenstoß mit dem Lkw zu verhindern, habe sie nach rechts ausweichen müssen. Hierbei habe sie einen der rechtsseitig geparkten Fahrzeuge beschädigt. Der Lkw-Fahrer indes habe seine Fahrt unbeirrt fortgesetzt.

Die Ermittlungen hierzu dauern an. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich unter der Rufnummer 02871 2990 zu melden.

