Kreispolizeibehörde Borken / Isselburg-Heelden - Einbrecher ...

Isselburg-Heelden - Einbrecher stehlen Aufsitzmäher und Werkzeugkoffer

Isselburg-Heelden - (mh) In der Zeit von Freitag, 21:00 Uhr, bis Samstag, 12:50 Uhr, drangen bisher unbekannte Täter gewaltsam in eine Lagerhalle auf einem Sportgelände an der Herkener Straße ein. Die Täter machten sich an einer Garage zu schaffen (hinterließen Hebelspuren) und zerstörten ein Vorhängeschloss einer Lagerhalle. Daraus entwendeten sie einen Werkzeugkoffer und einen Aufsitzrasenmäher.

Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (Telefon 02871 / 299-0).

